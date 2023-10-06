北市大安分局日前接獲多起二手精品包遭竊案，警方獲報後也循線調閱監視器追查，鎖定一名47歲的祈姓女子涉有重嫌，其專挑二手精品包店下手。據悉，祈女到案後供稱，自己因為缺錢花用才會選擇精品店下手。

警方獲報，轄區內有二手精品店傳出多起竊案，循線調閱監視器畫面後，發現47歲的祈女涉有重嫌，並發現祈女先是以變賣二手皮包為由，引開店員注意，隨後再趁著店員不注意時，趁機將擺放於店內展示區上的PRADA水藍色側背包放進隨身袋子內。

而祈女得手仍不滿足，在離開前還趁機竊取FENDI米色水桶包，價值共約12萬5千元；事後，祈女再次前往大安路一段一間二手名牌館，以相同手法，另竊得巴黎世家手提機車包，價值約2萬元。隨後祈女也將得手的包包全數拿至忠孝東路一間二手店上變賣，獲利3萬8千元。

不過祈女得手後竟還食髓知味，企圖返回先前得手的店家，欲偷走CELINE粉色鯰魚包，所幸此次即時被店員識破而悻然離去。事後店家調閱監視器，發現店內精品包早已遭祈嫌竊取，怒報警處理。警方陸續接獲店家報案並循線調閱監視器，確認祈女身分後，將其查緝到案，全案依竊盜罪函請臺北地方檢察署偵辦。

大安分局呼籲，店家應針對所販賣高價物品加裝防盜扣，並隨時注意店內人員動態，避免遭有心人士竊取。