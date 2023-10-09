台北市內湖一家軍用品店7號晚上發生火警。由於當時店家已經打烊，經調閱監視器，發現店內軍用品無端爆炸起火，警消事後鑑識，發現現場有濃厚汽油味，懷疑遭到放置引爆器縱火。經調查，發現一名男子行徑詭異，不斷避開監視器鏡頭，並在角落翻弄店內背包，經查該男子疑似與店家有糾紛，目前已鎖定身分追查。

警方調查，警方於112年10月7日晚間接獲報案，瑞光路上某戶外及軍用品店發生火警，警消人員後續在現場發現點火器並聞有汽油味，因此不排除人為縱火。

警方調閱監視器，發現畫面中在軍用品店打烊後，突然冒出大片火光，警消接獲報案後立刻到現場搶救，所幸沒有人員傷亡，燃燒面積大約10平方公尺，燒壞大量店內用品，損失超過百萬。

現場經消防局火調人員採證後，起火點位置發現一個點火器，並且有濃厚汽油味，且店家發現，當天傍晚5點多時，有一名年約40歲的男子進入店家，刻意避開監視器，在現場試了至少3個背包，由於該名男子疑與店家有生意上的糾紛，不排除是人為縱火，已鎖定對象全力追緝中。