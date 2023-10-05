高雄市小港分局今日中午獲報有情殺案，警方趕到現場，發現原來是女子的前男友徒手毆打她與另名男性友人，衝突過程3人受傷，並無大礙，警方已經將所有人帶回派出所釐清狀況。
據了解，5日中午12點左右，有民眾報案小港區高坪發生情殺案，警方衝到現場時，發現1男1女在門外，楊姓女子稱，劉姓前男友跑到她家中，她開門後，發現有其他男人在屋內，劉男動手打人，並與她的黃姓男友人發生肢體衝突，3人全掛彩，嘴角受傷，而黃男頭部挫傷，所幸均無生命危險，警方將人帶回，依傷害現行犯及社會秩序維護法鬥毆移送。
高雄市小港分局今日中午獲報有情殺案，警方趕到現場，發現原來是女子的前男友徒手毆打她與另名男性友人，衝突過程3人受傷，並無大礙，警方已經將所有人帶回派出所釐清狀況。
據了解，5日中午12點左右，有民眾報案小港區高坪發生情殺案，警方衝到現場時，發現1男1女在門外，楊姓女子稱，劉姓前男友跑到她家中，她開門後，發現有其他男人在屋內，劉男動手打人，並與她的黃姓男友人發生肢體衝突，3人全掛彩，嘴角受傷，而黃男頭部挫傷，所幸均無生命危險，警方將人帶回，依傷害現行犯及社會秩序維護法鬥毆移送。
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