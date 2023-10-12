內湖知名軍用品店「J-TECH翔穩軍品」（7日）晚間遭人縱火，警方逮捕號稱「背包狂人」的33歲劉姓同業，雖然劉男否認涉案，但警方查出，劉男以特種部隊服役時學得爆破專長，攜遙控電子點火器到店內假裝購物，卻在店內放置點火裝置，昨天劉男遭公共危險等罪嫌移送士林地檢署，複訊後檢方認有串證等之虞向法院聲請羈押禁見，法官漏夜召開聲押庭後裁准。

台北市內湖「J-TECH翔穩軍品」軍用品店上周六晚間傳出火警，大量商品遭燒毀，估計財損幾十萬元，警消從現場燃燒跡證加上查獲的遙控點火器，懷疑店家係遭縱火，詢問店家後，鎖定與該業者有經營糾紛的人士調查。

警方報請士林地檢署指揮偵辦，在桃園逮捕33歲劉姓男子，他在業界被稱為「背包狂人」，是也是一家軍規戶外用品專賣店的創辦人，該品牌除透過網路販售，近年也擴展實體店面，被外界稱為「陽光型男」，曾受邀上電視、YouTube節目，之前與前女友的感情糾紛，曾被告吃官司鬧上新聞版面。

據了解，他和發生火警的業者本就認識，近來有糾紛，警方從案發監視器畫面一路追到他，但他否認涉案，警方將持續釐清偵辦。

據了解，火場遺留的遙控點火器，在網路很容易購得，並不貴，一般是用來施放高空煙火、爆竹等，遙控距離大概在400公尺以內，但以此縱火的手法算是少見。