日本靜岡縣濱松市天龍區5日上午發生1起火警，多達16棟房屋被燒毀，當地警方逮捕縱火的89歲老翁小山利男。警方抵達現場時，小山利男自行向警方自首，目前火勢已被撲滅，詳細情形仍待當地警方調查釐清。

根據日本媒體報導，當地警方表示89歲的失業獨居老翁小山利男在當地時間5日中午10點至11點間，在自家潑燈油縱火，小山利男的家和相鄰兩棟房屋全部被燒毀，火勢更波及到其他14棟屋舍及倉庫。

當地警方趕到現場時，小山利男向警方自首火是他放的，警方立刻展開調查，並在小山利男家中發現疑似是燈油液體，隨即於5日晚間依涉嫌縱火罪，將小山利男逮捕。

火災發生後，小山利男還向警方抱怨自己身體不適，並被送往醫院進行治療。這場火災在7小時後順利撲滅，且無人員傷亡。而因為火災發生地點距離當地市立水窪中學僅有約200公尺，是密集住宅區，雖然火勢已被撲滅，但當地居民依然人心惶惶。至於為何小山利男會縱火及火勢蔓延的原因，仍待當地警方調查釐清。

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