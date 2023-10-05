第14號颱風小犬逼近台灣，今（4）日彰化縣鹿港鎮的日照中心前方百年大榕樹，竟然就不敵強風整個倒塌，甚至壓到了一部機車，更讓人意外的是斷根處竟然發現一個甲子年間的墓碑，從墓碑上判定裡面應該已經撿骨過成為骨灰罈，並應該有3人的骨灰，這樣的墓碑重現狀況，也讓當地耆老認為是「子孫要出頭」的象徵。

彰化縣府表示，此處早年為墓地，從墓碑上有1男2女的名字來推論，應該已是撿骨過的合葬墓，將會尋找後代子孫來處理。推算可能是1964年或是1924年的墓，上面有李姓男子與2位女子的名字，很有可能是李姓男子與大房、二房的合葬墓。

當地耆老則認為，墓碑重建天日是好事，代表「子孫要出頭了」。彰化縣府秘書王錦銓表示，目前將交由民政處來處理，先尋找墓碑的後代子孫來處理。如找不到後代子孫的話，公家就會接手處理，會依照民間慣例來超度再安置。鹿港鎮公所也指出，榕樹已立即進行樹木切割處理。

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