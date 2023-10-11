透過google earth軟體，協助部落長老為保安林中的每一個傳統區域標示範圍。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業保育署嘉義分署委託團隊訪談部落族人，了解傳統地名及其文化。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

山美部落數位長老、資深獵人及阿里山鄉鄉民代表安麗花等人共同參與訪談及討論。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

農業部林業及自然保育署嘉義分署基於尊重部落文化，攜手嘉義縣阿里山鄉鄒族山美部落、里佳部落，將編號第1915號保安林依照各部落傳統領域，分別命名為「達娜伊谷保安林」和「爵爵斯保安林」，成為全台第一座擁有兩個名稱的保安林。

第1915號保安林橫跨阿里山鄉山美村及里佳村，1936年，即87年前就編為保安林，茂密森林守護當地部落周邊環境，避免土石崩塌，也涵養溪流水源，更成為部落傳統漁獵場所，為連結地方與保安林的情感，鼓勵大眾親近保安林，林業保育署嘉義分署近年積極推動居民參與保安林命名，在訪談山美、里佳部落，為保安林蒐集命名時，耆老們認為，兩個部落分別利用第1915號保安林不同區域，應各自命名以彰顯其文化和歷史價值。

為此，林業保育署嘉義分署與兩個部落耆老、資深獵人特別召開會議，透過google earth軟體，協助部落長老為保安林中的每一個傳統區域標示範圍，藉此紀錄第1915號保安林內各個區域的鄒族傳統地名，不但讓部落因此留下珍貴文史資料，也透過鄒族自然資源共同管理會深入討論協商，最後由兩部落代表依傳統領域，分別將保安林命名為山美部落的「達娜伊谷保安林」及里佳部落的「爵爵斯保安林」。

林業保育署嘉義分署分署長張岱表示，這次保安林的雙重命名，反映了台灣原住民部落的文化多樣性，也展現了我們對部落文化的尊重，更寫下台灣首次有一座保安林同時擁有兩個名稱的紀錄。

張岱說，第1915號保安林有雙重名稱，突顯與原住民族共管森林資源的新里程碑，不僅是對原住民文化的尊重，也強化雙方共同守護生態、文化價值的承諾，體現保護自然環境和文化遺產的共同使命。