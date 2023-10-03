鄒族勇士甘家葳，今天在男子拳擊71公斤量級成功擊土庫曼選手努爾穆罕默德，成功闖進杭州亞運金牌戰，也是台灣男子拳壇史上第一次。

甘家葳這次杭州亞運之行果真不同凡響，一路過關斬將先追平65年前陳維仁前輩的步伐，今天又在經過三回合激戰之後分別以50比45、48比47、47比48的比數，五名裁判最後判定甘家葳4比1獲勝，不但成功闖進金牌戰，也再次改寫了台灣男子拳擊新猷。

另一場四強賽，日本選手岡澤塞恩和哈薩克選手申別爾格諾夫，打完前兩回合日本選手的分數都不如哈薩克選手，但在第三回合日本選手成功逆轉戰局，最終以3比2驚險獲勝，明天將與甘家葳爭奪這個量級金牌。

根據國際奧會規定(IOC不承認國際拳擊總會)，這次台灣選手黃筱雯、林郁婷、吳詩儀只要闖進亞運前四強、陳念琴、賴主恩和甘家葳殺進金牌戰就能拿到明年巴黎奧運入場券。因此甘家葳也是繼林郁婷與吳詩儀之後，台灣第三位拿到巴黎奧運門票的拳擊選手。