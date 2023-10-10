以色列與巴勒斯坦哈瑪斯集團上週末爆發衝突後，有關綁架和軍事行動的畫面在舊稱推特的X等社群媒體平台上如野火般蔓延，但網路假消息瘋傳，讓用戶更難確定當地真實狀況。

美國媒體CNBC報導，付費認證本意應是讓用戶在原名推特（Twitter）的X平台上可以增加發文和評論數量，然而一些被標記含誤導性內容的推文，卻往往來自這些經過驗證的用戶帳號。X平台老闆馬斯克（Elon Musk）也多次成為這類貼文的傳聲筒，而且是關於俄烏戰爭和以巴衝突的消息。

馬斯克昨天鼓勵約1.6億個跟隨者追蹤兩個帳號，並說內含有關以巴衝突的「好」內容。其中一個用戶過去曾發出反猶文章，例如曾對其他用戶寫道「你這個猶太人少管閒事」。馬斯克後來刪除了宣傳這個帳號的貼文。

此外，X在週末將多則貼文標記為誤導性或不實內容，包括一段據稱顯示以色列在加薩走廊（Gaza Strip）空襲哈瑪斯（Hamas）的影片。數以千計用戶看到了這些貼文，而分享最多的貼文被平台標記為具誤導性。不過根據CNBC的檢視，數十則具有相同影片和標題的貼文並未被X的系統標記，這方面的措施毫無章法可言。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）日前報導，X對假消息和選舉誠信團隊裁員。哈瑪斯7日突襲以色列前不久，X刪除了平台上新聞文章連結中的標題，使得外部連結很難與平台上共享的標準照片區分開來。

網路傳染研究所（Network Contagion Research Institute）分析人士哥登柏格（Alex Goldenberg）研究社群媒體和現實世界中的仇恨和右翼極端主義。他告訴CNBC，即使在馬斯克入主之前，推特在處理非英文假訊息方面也遇到了挑戰。

哥登柏格說：「我經常發現，以英文撰寫的錯誤和不實訊息以及煽動暴力的內容會優先處理，但以阿拉伯文呈現的類似內容往往遭到忽視。」他還說，用戶有時為了跟上時事，故意拿昔日衝突的影片和照片來分享，網路傳染研究所注意到這類回收的影片和照片暴增。

許多用戶注意到X內容審核改變的影響，有些人淪為在平台上分享假消息的受害者。例如英國一名政治人物昨天分享一段據稱來自英國廣播公司（BBC）特派員的影片，後來發現真正來源並非這名BBC記者。

一些哈瑪斯製作的宣傳影片也在X上流傳。雖然這個武裝團體被禁止使用大多數社群媒體平台，包括X平台，這個組織仍持續在Telegram平台分享影片。哥登柏格告訴CNBC，這些影片包括一些最近對以色列發動攻擊的影片，經常被轉發到X平台，而這會對現實世界產生影響。

哥登柏格說：「正如我們過去所見，舉例來說，特別是在2021年5月以巴緊張升高時，針對區域以外猶太社群的仇恨犯罪升高可能性增加。」