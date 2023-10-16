今年杭州亞運MOD愛爾達看準市場反應，全力鎖定2/3正式競賽項目，根據MOD收視率調查指出，每5個亞運LIVE轉播中，就有1檔亞運收視率突破1的超高水準，尤其10/5晚間，對上大陸的棒球超級循環賽，更是寫下4.96的本屆亞運最高收視紀錄。

亞運期間MOD愛爾達動用超過60位來自各項目的專業解說團隊，台灣健兒勇奪19面金牌，愛爾達指出，事前全數掌握「不漏接」，透過LIVE方式，第一時間讓國人即時見證榮耀；中華隊67面獎牌中，MOD愛爾達領先同業，超過90％項目轉播直播放送，提供MOD、OTT用戶有別於其他平台的「差異化」的獨特收視體驗，完整直擊台灣好手亞運精彩演出。

除賽事直播外，愛爾達成功扮演「話題高手」角色，新媒體收視成效亦為驚人，賽會期間愛爾達Facebook粉絲團、Youtube累積突破1億人次點閱收看，即時於賽後上傳比賽精彩花絮，以及採訪團隊在杭州現場第一手直擊報導，總計製作超過600則影音內容。其中，滑輪溜冰黃玉霖選手逆轉衝線點勇奪金牌引爆網路話題，24小時內爆衝超過150萬次收看，5天內單則點閱率超過「250萬次」，大大炒熱賽事氣氛，一舉榮登YouTube收視冠軍。

接下來，MOD愛爾達到明年夏天前，將把轉播目標鎖定多項巴黎奧運相關前哨戰，包含BWF世界羽球巡迴賽、WTT桌球賽、世界鐵人三項系列賽等一系列我國選手爭取奧運積分的相關轉播。另外，年底12月即將於台灣舉行的亞洲棒球錦標賽、美國職籃新賽季NBA等熱門體育賽事，期盼2023年的運動收視熱潮，持續延續至2024年。