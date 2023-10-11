台灣女壘隊獲杭州亞運銅牌，創下連續9屆奪牌紀錄，全隊17名國手中有10名是南投縣籍，南投縣教育處副處長吳美玲11日特別代表南投縣長許淑華到埔里張貼「南投之光」紅榜祝賀，10名縣籍國手也出席同樂，12日晚間也將在埔里國小舉辦慶功宴。

杭州亞運女子壘球中華代表隊17名選手，其中10名選手來自南投，包括：柯夏愛、邱安汝、杜雅婷、陳靖瑜、李思詩、楊依婷、林志霙、柯佳慧、何欹璠、張嘉芸，以及教練江紫菱，這次亞運勇奪銅牌，創下連續9屆奪牌紀錄。

隊長楊依婷表示，這次比賽表現很不錯，與大陸、日本等強隊的比賽都只差1分，其實是有機會奪冠的，打得很精彩，未來會繼續努力，針對企業聯賽、全國運動會等賽事，希望都能保持佳績，尤其是全運會希望能3連霸，保持冠軍寶座。

吳美玲表示，埔里是台灣女壘國手培育搖籃，多年來在中華民國壘球協會理事長羅俞欣、南投縣體育會總幹事洪銘惠、南投縣縣體育會壘球委員會主委陳冠雄等人努力下，建立三級制銜接培訓體制，讓南投子弟留在家鄉培訓，從埔里國中、埔里高工、暨南大學或台體大等一連貫的學校訓練養成，鼓勵大家繼續加油，繼續為南投、也為台灣爭光。