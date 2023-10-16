民進黨台北市議員、台北市第七選區（信義南松山）立委參選人許淑華今(16日)在臉書PO文指出，「今天賴桑突然來突擊我～～嚇到寶寶惹」，原來是她和中華民國迷你足球協會的孩子們進行交流足球賽時，民進黨總統參選人賴清德也現身現場一起進行交流。賴清德也在該篇貼文下方留言，「淑華真的很認真，很高興能和大家交流迷你足球，未來我們一起挺體育、挺台灣，讓台灣用運動與世界交朋友！」

從許淑曝光的影片連結中，賴清德談到，非常佩服許淑華，當一位議員服務範圍很廣，之前帶他去關心毛小孩，然後現在來關心小小孩的足球運動，這些都非常棒，可見是一位相當具備功能性的一位民意代表。許淑華則笑回，「我是工具人！」

不少網友則是在許淑華臉書貼文留言，「哇，好可愛喔！」「重要選區重點照顧」、「加油」、「妳的帶動太棒了，讚喔！加油！小孩及運動很重要」。