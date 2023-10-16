嘉義市長黃敏惠（右）等各界今在玉康路83至99號後巷共同見證汙水下水道工程後巷美化成果。（呂妍庭攝）

玉康路83至99號後巷融入地景和人文特色的彩繪壁畫顯得多彩繽紛。（呂妍庭攝）

玉康路83至99號後巷融入地景和人文特色的彩繪壁畫顯得多彩繽紛。（呂妍庭攝）

嘉義市政府以高達43.7億元經費推動汙水下水道建置第一期計畫，預計明年第一期9標工程將全數完工，接管率將突破1萬5000戶，目前市府工務處已超前啟動第二期規畫，今並在玉康路83至99號後巷共同見證汙水下水道工程後巷美化成果，嘉義市長黃敏惠期待藉後巷美化讓民眾了解汙水道建設的重要性，體諒一時的不便，將帶來永遠的美好。

市府工務處指出，今天在玉康路83至99號後巷展示的後巷美化成果屬用戶接管第4、5標工程，第4、5標工程在2021年3月開工，工程範圍涵蓋磚磘里、港坪里、西平里等，總經費約4.77億元，已達標完成用戶接管數2642戶，預計今年年底竣工。

工務處說，此次將長年堆積雜物及蟑螂老鼠橫行的玉康路後巷，透過汙水用戶接管工程新建側溝、優化排水系統的韌性，至於彩繪牆以田園祕境為發想，每張設計圖皆採用都市田園一個小主題，結合玉山國中美感教育及閩南語詩詞創作為設計構想，範圍涵蓋磚磘里、港坪里、西平里，而3個里的代表性特色都融入主牆面彩繪設計中。

黃敏惠今與議長陳姿妏等多位議員、市民朋友一同見證玉康路83至99號後巷在汙水工程完成美化後的蛻變，更一同在五彩繽紛、融入地景特色的彩繪壁畫中搶先感受第4、5標汙水工程為城市帶來的改變。

黃敏惠說，後巷美化是汙水下水道用戶接管工程中很重要的計畫，最早需要花很大時間不斷溝通，現在大家已慢慢了解汙水道工程對生活帶來很大的影響和轉變，尤其後巷美化是營造更好的共享空間，讓民眾與鄰居共好。

嘉市汙水系統第一期1至3標工程已竣工，4至9標工程正如火如荼進行中，目前用戶接管總數達1萬196戶，用戶接管第4、5標年底可望竣工，黃敏惠說，剩下6、7、8、9標預期明年底完工，等西區第一期完成，二期就會往東區持續建設。