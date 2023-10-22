嘉義市大天宮禮斗祈福法會，中方位特別設有「總統副總統」斗，為國家祈福。（廖素慧攝）

嘉義市大天宮禮斗祈福法會循古禮布置五方斗。（廖素慧攝）

嘉義市大天宮禮斗祈福法會9天期間，持續點燈拜斗。（廖素慧攝）

嘉義市大天宮主祀神農、伏羲、軒轅，每年依古禮舉辦禮斗法會祈福，「拜斗」9天，在大殿布置「五方斗」，圓斗筒以檜木製作，裝滿米、燈、劍、尺等9物，董事長鄭明山說，法會50年來循古禮、用古器物，並特別設「總統斗」護國祈福。

鄭明山說，大天宮（五榖王廟）自1974年來每年農曆8月下旬至9月初，舉辦「護國息災萬緣禮斗法會」9天，24小時無休，董監事輪值，全員素齋，通稱「拜斗」，科儀遵循古禮，隆重莊嚴。

「拜斗」要用10項器物，包括圓形斗筒，裝滿12斤白米、燈、劍、籤、傘、尺、秤、剪刀、鏡子，各有宗教意涵，就是消災驅邪、招福延壽。

嘉義早期因為阿里山林業開發，而林木產業發達，大天宮保存約200個檜木、樟木製作的圓斗筒，廟方人員說，每年法會前先清潔斗筒、銅鏡，法會過後，再整理一次，收存起來，這些拜斗器物用50年了。

鄭明山說，大天宮主祀神農、伏羲、軒轅，是皇帝廟，清代建廟方位就是正「坐北朝南」，每年祝壽聖典都是地方父母官擔任主祭官，禮斗法會也是循傳統科儀，在大殿布置「五方斗」，即北、中、南、東、西方都擺斗，「護國息災萬緣禮斗法會」50年傳承宗教古禮，嘉義市文化局已列冊追蹤。

中方斗位還有「總統副總統」斗，引人入勝，鄭明山說，「總統斗」很罕見，是大天宮特別安排，主要是為國家祈福，國運昌隆，自然人民安樂，元首代表國家，因而特別設置元首副元首的祈福斗。