28日在嘉義秀泰影城舉辦「在嘉學」特別放映會，邀請名人課程講師與學員們交流互動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠與「在嘉學」名人課程講師合影。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應數位化時代來臨，嘉義市政府推出全新數位學習品牌「在嘉學」，自製在地重磅名人線上課程，28日在嘉義秀泰影城舉辦「在嘉學」特別放映會，邀請名人課程講師—知名餐飲品牌林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧、美秀集團鍵盤手冠佑與築夢者團長哈利，與現場民眾交流學習心得，智慧科技處處長郭軒志透露，「在嘉學」已嘉惠至少1500名民眾，且上課率十分驚人，平台總學習時間目前已超過2萬2000小時。

郭軒志表示，「在嘉學」做到了3個第一，首先，嘉義市是全台灣第1個提供免費數位學習平台給全齡市民使用的政府機關，是推進數位學習的領頭羊；第2，市府與全台第一大線上學習平台「Hahow 好學校」合作，課程內容相當受用，一推出就深受嘉義人支持，平台共計嘉惠至少1500位民眾。

郭軒志說，「在嘉學」學員年齡分佈相當廣，上課率則十分驚人，學員單人看課時間最高達到近400小時，平台總學習時間目前已超過2萬2000小時，顯示嘉義市已成為全齡學習城市。

至於第3個重要創舉，郭軒志說，就是全台第一個將城市知識學轉化成線上課程，透過網路傳播擴散，課程內容以貼近大眾日常生活的主題切入，藉由味覺、聽覺、視覺三種感官連續鋪陳，吸引在地，甚至全台民眾一起關注，觀看率相當高，課程上線10天內有上千人觀看，將這些在地名人的成功嘉義式（＋1 式）有效地推廣讓世界都看到。

今天放映會特別在電影院舉辦，利用高規格影音設備播放名人系列課程的精華片段，展現高儀式感及沉浸體驗。「Hahow 好學校」創辦人江前緯也到場與大家暢談數位學習的新趨勢，名人課程講師們則親自現身傳授如何帶著嘉義提供的養分在各領域發光發熱，從在地走到世界的舞台。

嘉義市長黃敏惠說，因應未來教育趨勢，市府攜手全台最大線上學習平台「 Hahow 好學校」，透過科技輔助教育，提供市民專屬優質線上課程，並打造在地名人知識學，希望無論是學生、在職人士或是退休的朋友們，都能不斷精進。

黃敏惠感謝「Hahow 好學校」創辦人江前緯，指市府與他們合作，帶給市民創新與時俱進的豐富課程，不分年齡，透過數位網路學習平台多元的學習課程，帶來每一個人不同的啟發與成長，同時藉由經驗傳承分享，激發自我潛力成下一個嘉義之星。