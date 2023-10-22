立法院長游錫堃、嘉義市長黃敏惠頒贈感謝狀給推展漢詩活動有功人士。（廖素慧攝）

立法院長游錫堃、嘉義市長黃敏惠頒獎網路票選人氣獎得主。（廖素慧攝）

立法院長游錫堃吟唱自創詩＜淬鍊＞稱頌台灣民主發展。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市民主聖地，不分藍綠，但要有是非黑白。（廖素慧攝）

嘉義市文風鼎盛，早期有「鷗社」詩社，為振興詩風，嘉義市政府文化局輔導藝文團體於今天辦理「尋鷗吟詩獎」比賽，立法院長游錫堃受邀吟唱自創詩稱頌台灣民主發展，市長黃敏惠也說，嘉義市「民主聖地」，不分藍綠，但要有是非。

游錫堃吟唱自創詩＜淬鍊＞訴說台灣經過歷代先民努力打拚，而從早期帝制演變至民主政治，成為華人世界的典範，他期許大家珍惜當前自由民主的生活，感恩先民們的犧牲、貢獻。

黃敏惠則表示，嘉義市從清朝建城至明年320年，阿里山開發帶來林木產業興盛，帶動人文薈萃，文風鼎盛，民意蓬勃，讓嘉義市在台灣民主發展過程中有「民主聖地」的稱號，民主聖地，不分藍綠，但是要有是非黑白，對的事情就要打拚，過去受的苦難，不要讓下一代再發生。

黃敏惠詠誦陳澄波音樂劇《我是油彩的化身》裡＜熱鬧的嘉義市＞歌詞，以及嘉義市辦理2021台灣設計展「家／嘉的尺度」文詞來傳達嘉義市城市發展與台灣民主發展是生命共同體

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黃敏惠、游錫堃頒發感謝狀給大專教師及推動詩文學活動有功藝文人士，還有詩作網路票選人氣獎得主，並與各詩社老師們一同進行封茶儀式，將今年10月10日用阿里山茶採製的國慶茶、祈福卡放入茶倉，用封條封存起來。

主辦單位指出，網路票選人氣獎分為古典詩文人調組、社青組新詞新唱組、校園組詩詞新唱組，有56組參賽團隊，共獲6366票。