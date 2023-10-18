2023嘉義藝術節策展人黃子溢精采表演。（廖素慧攝）

嘉義市藝術盛事「2023嘉義藝術節」，將於10月28日至11月5日，連續兩周在嘉義文化創意產業園區演出音樂、戲劇、舞蹈和馬戲團，來自各地藝術家齊聚嘉義市，共有逾50組表演者及團體，演出34場。

嘉義藝術節每年匯集音樂、戲劇、舞蹈、馬戲團、市集合作接力表演，吸引人潮觀賞，熱鬧滾滾，嘉義市政府文化局今年以「夢響嘉藝」為主題，邀請各領域、在地及各地藝文團體來嘉義市共同追尋藝術之夢。

嘉義市長黃敏惠（中）今天宣布2023嘉義藝術節將於10月28日起盛大登場。（廖素慧攝）

今天在文化局音樂廳舉辦記者會，由嘉義在地團體TEAM BASlinE舞霸團隊、策展人黃子溢feat.狂夢藝術，演繹有嘉義元素的藝術表演，呼喚青年返嘉、留嘉、在嘉、愛嘉共同演出嘉鄉之美。

活動安排在10月28、29日及11月4、5日兩個周休假日；10月28日金曲獎歌手蘇明淵、嘉義傑出團隊如婷舞蹈團隊打頭陣，還有面白大丈夫、張正傑團隊等；10月29日有策展人黃子溢團隊、0471特技劇場、VOX玩聲樂團等。

11月4日NCO台灣國樂團嗩吶新秀大賽冠軍溫育良與嘉義國中國樂團合演、音樂劇場、鼓魯擊世界打擊樂團等；11月5日十鼓擊樂團、劇場等多元風格輪番演出。

嘉義市長黃敏惠與藝文團隊歡迎大家來看2023嘉義藝術節。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，「2023嘉義藝術節」有現地製作、嘉義在地、國際能量、藝術對話等4大重點，鼓勵大家來嘉實踐美夢，表演涵蓋「夢響戲棚」、「嘉藝戲劇」、「造夢市集」、「藝遊工坊」及「街頭展演」5大領域。

嘉市府文化局長盧怡君說，「造夢市集」有各式文創商品、美食，2023嘉義藝術節帶給大家視覺、聽覺及味覺的多元感官饗宴，歡迎一同前來享樂。