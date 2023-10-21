「棧貳沐居KW2 HOSTEL」房間變展區，「HATEBABY」彩繪公仔。（洪靖宜攝）

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿。（洪靖宜攝）

全台最大活化老倉庫「棧貳庫KW2」，打造首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，自4月營業至今，已接待超過4000位來自海內外的旅人，土開公司首度將房間打造成展間，規畫新型態主題市集「SO-COOL MARKET 蒐庫市集」，以「玩具共和國」為題，集結各種特色玩具主題品牌與藏家珍品，於昨日開展，僅有3天，別具特色。

位於棧貳庫的青年旅館「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，從4月營業至今，已接待超過4000位來自海內外的旅人，高雄港區土地開發公司推出全新企畫「SO-COOL MARKET 蒐庫市集」，首發「玩具共和國」集結各種特色玩具主題品牌與藏家珍品，在棧貳沐居的最吸睛的海景房展出，房間變展區，配合窗外港邊美景，令人驚艷。

這次特邀香港藝術職人「Rock factory @IJ3」結合大自然素材創作「HATEBABY」彩繪公仔；全台唯一星際大戰專門玩具店「Wanwangee 玩玩具」、三眼怪愛好者「史黛西」精選超過千件珍稀蒐藏、「UTOYIA 潮玩誌」打造玩具界烏托邦，以及HANSA 化石先生、SMISKI、Sonny Angel、Vintage Toy Workshop、眷戀家，也邀請「iStudio COLOR」檳榔子染飾品，使用屏東種植檳榔子染布配色拼接，經由巧思設計轉化為風格獨特文創商品。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，想要與更多人分享這個美好的場域，不僅是提供旅人的棲身之所，更是一個能交流分享的共享空間「日時店鋪、暗暝臥鋪」。該市集於20至22日開放免費入場。