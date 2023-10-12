第一艘日本動漫外型的渡輪高雄港亮相，日本知名動漫《咒術迴戰》與高雄市輪船公司渡輪「旗福一號」聯名，12日下午與國人見面。讓人耳目一新的旗福一號，以咒術迴戰主角群及黑白兩色醒目對比色彩，現身海上巴士航線，成為首艘日本動漫聯名渡輪，除了船體上有帥氣主角群，船艙內也有很多角色看板，陪大家一起搭渡輪往返鼓山魚市場、棧貳庫與旗津。

高雄輪船公司引入AR擴增實境科技，當渡輪航行於海上時，可透過手機與AR高雄熊一同遨遊高雄港，搭乘旗鼓航線、海上巴士都能體驗到，讓每一趟渡輪觀光變得更多元趣味。

高輪公司董事長黃淑美表示，這幾年輪船公司致力於海上交通運輸，讓渡輪不只是渡輪，搭乘期間限定的聯名渡輪，將在手機相簿裡留下特殊的回憶。過去10個月以來，輪船公司海上巴士航線大受好評，許多觀光客都是為了搭乘這條航線的聯名渡輪而來，逐漸成為來到高雄搭乘拍照的打卡點，每一艘聯名的渡輪都是期間限定，咒術迴戰的合作期間預計會到明年2月，這次鎖定年輕動漫粉絲們，希望大家把握這段時間，到高雄來搭乘這艘機會難得的渡輪。

船艙內有角色看板陪大家一起搭渡輪。（圖片來源：高雄輪船公司提供）

其實，不少民眾早就發現，旗福一號近幾日低調趕工，換上《咒術迴戰》的帥氣外觀，雖還未完工啟航，已陸續有民眾於岸邊、海上搶著拍照，亮眼帥氣的外表，加上高雄港藍天白雲美景，預計將造成一波搶搭風潮。而前陣子造成熱烈迴響的史努比渡輪，預計也在11月完成歲修後，繼續與大家見面。

海上巴士旗福一號10月份營運航班為每周一、三至日下午13:00~16:45，逢假日延長至17:45，每週二的充電日停航，11月將與史努比渡輪輪流營運海上巴士航線。