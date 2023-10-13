近日由於兩波東北季風接力來襲，東半部地區及北部山區會出現短暫雨，早晚氣溫明顯下降，15日第二波東北季風到達，溫度將比現在要冷。對此，民進黨台北市立委參選人王世堅也特別發文提醒民眾注意保暖，但配的圖可以看到王世堅的髮型跟過往大有不同，引發網友騷動，粉絲直呼，「團隊太猛了」。

針對北部跟東半部出現低溫，王世堅昨（12日）晚間在臉書發文提醒，「溫度降低，請注意保暖」。他還稱，15日起北台灣低溫21度，沿海和空曠地區溫度還會再低一些。世堅提醒家裡有長輩或易感冒的朋友，留意早晚溫差大、注意保暖。有些地方還有局部短暫雨，出門記得帶雨具。

然而仔細觀察王世堅的配圖，可以發現他將自己和日本當紅動畫「 咒術迴戰」的角色伏黑惠做結合，髮型相當爆炸。王也在文章最後特別標記「領域展開別感冒」、「伏黑堅」。

對於王世堅超有創意的合成圖，網友也暴動了，短短12小時就有6000多人按讚、703則留言、1069條分享。粉絲紛紛表示，「太惠了世堅」、「雖然有被暖到，但有點辣眼睛」、「換髮型了」、「我剛開始以為這是甚麼政治梗圖社發的」。

除此之外，由於過去王世堅一直聲稱自己不會用手機，但最近在臉書越玩越瘋，動畫梗圖連發，也讓網友忍不住吐槽，「堅哥…手機不是這樣用的」、「自從堅哥有了智慧型手機之後，也變得有趣了」、「這已經到荒唐的地步了」。