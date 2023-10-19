再過86天就要舉辦2024總統大選，除了總統、區域立委進入白熱化，影響不分區立委席次的政黨票也是兵家必爭之地。《TVBS民調中心》今（19）日公布最新民調，在不分區立委支持度裡，國民黨以25%居冠、民進黨則以23%居次、民眾黨儘管排到第三，但仍有高達20%的支持度。

《TVBS民調中心》此次調查時間為本月11日至 17日，除了上述三大主要政黨外，其他政黨支持度皆在5個百分點以下，但另外尚有24%的受訪民眾尚未表態政黨票的支持對象。

至於在政黨團結部分，民進黨拔得頭籌，有72%的民眾認為綠營表現出來的態勢較為團結；而在國民黨方面，僅有20%認為是團結的，另外有高達68%則認為不團結；最後在民眾黨部分，有5成的人覺得該黨派團結、但亦有24%的受訪者認為不團結。

該調查是TVBS民意調查中心於10月11日至17日晚間18:30至22:00進行的調查，採用市內電話及行動電話雙底 冊調查方式，共接觸1,481位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為457位，拒訪率為30.9%，最後成功訪問有效樣本1,024 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。