不少在野支持者都相當期盼 2024總統大選「藍白合」，但國民黨、民眾黨兩邊當前為了正、副總統選拔方式陷入僵局，也讓支持民眾相當焦慮。對此，前台南市議員謝龍介昨（18）日再度於節目《政治仙知道》展開卜卦，不料得到的結果讓現場來賓大驚失色。

前台南市議員謝龍介18日再為藍白合作卜卦。（本報資料照片）

《政治仙知道》18日邀請到侯競辦發言人黃子哲、以及國民黨籍台北市議員徐弘庭，一同討論藍白合作相關議題。

早在12日，謝龍介就曾在節目中卜卦，當時助理主持人克萊兒（Claire）抽到一個凶掛。謝昨日再度表示，最近大家都在猜，藍跟白到底成不成，是誰比較沒風度，還是誰有風度，談判的過程，合作的過程、開會的過程、協商的過程應該要如何，我們上次有測過一次（卜卦），「請克萊兒女神再來預測一下，藍白合作命運如何」。

但沒想到克萊兒這次抽籤，籤上又出現了「凶」字，這也讓她直呼「這次又凶，這麼凶」，連在場來賓都喊出「慘了」。謝龍介對此解釋，「命運沒改變，就是青紅燈，但是凶不一定壞，福禍相依，禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，所以在凶的過程中，說不定能夠重見光明，也不用那麼悲觀。」

除此之外，謝龍介也強調，現在多數人民期待，藍白合作的目地是說，「不是看兩黨政治爭取到的利益比較多；合作是要了人民百姓的利益，現在民眾都睜大眼睛在看兩黨。」