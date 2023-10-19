數位部舉辦為期3天的「跨國網路攻防演練」（CODE），有多個友好國家參與，宴會選在圓山大飯店，但今遭爆有道菜單的英文註記竟是「中華人民共和國」，引發網路熱議。對此，圓山飯店給出最新回應。

圓山飯店國宴菜單。（圖截自圓山官網）

據《TVBS》新聞網報導，圓山飯店供給數發部宴會的實體菜單中，有「風味五福拼盤」、「福祿雙全」、「龍騰珠海」、「燒烤菲力牛排」、「干貝鮮蘆筍」、「麒麟龍膽魚」、「古早味杏仁茶」等菜色，然而在「麒麟龍膽於—中華民國100年馬英九總統建國百年國慶晚宴」條目下，英文翻譯竟是「People′s Republic of China 2011」。翻譯即為「中華人民共和國2011」

該報導還指出，各國大使看到這段翻譯，還特別拍照，帶回去作紀念。

對此，圓山飯店稍早給出4點回應：

一、有關國宴文化餐菜單出現國名英文誤植一事，現場主管經「數位發展部資通安全署」同仁告知後，已於第一時間向賓客致歉。

二、 菜單英文部分是飯店人員出於提供貼心服務，主動附上英文說明，希望便於外賓進一步瞭解國宴餐之意涵。

三、 飯店人員當下未確實詳細檢視菜單英文內容，也沒有依照飯店內部審核流程再次確認，以致於出現翻譯誤植未察之情形。

四、 有關此一事件造成外界誤解，再次表示歉意並深刻檢討，未來會以更謹慎之態度確認飯店內所有文字，避免類似情事再度發生。