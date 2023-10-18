年初全台爆發蛋荒，及受全球通膨影響，讓物價指數屢創新高，今年9月的2.93％物價指數年增率，已與去年平均年增率相當。國民黨台北市議員徐巧芯指出，112學年度北市營養午餐有66所學校確定調漲，換算下來至少有3成。營養午餐平均漲幅每餐7元，等同家長今年最少額外負擔1400元，其中破天荒高達25所調整了10元，對家長來說更要多付2000元。教育局應依據物價給予適當浮動式額外補助，不然家長荷包更是雪上加霜。

「破紀錄！」徐巧芯今(18日)在臉書發文表示，112學年度學校營養午餐有66所學校確定調漲，換算下至少有3成。而營養午餐平均漲幅每餐7元，等同家長今年最少額外負擔1400元，其中破天荒高達25所調整了10元，對家長來說更要多付2000元。教育局為了學生健康的有機三蔬一米補助外，應依據物價指數上漲下調，針對學生營養午餐給予適當浮動式額外補助。「不然眼前一筆筆開支疊加，家長們的荷包更是雪上加霜！」

徐巧芯提到，根據教育局提供資料顯示，台北市每位學生每餐營養午餐費用的組成如下，中央教育部，去年5月自6元調升補助至10元，地方教育局，去年2月從4元多調高補助至6元，換算下來共計每餐補助16元。其餘就是家長自費，收費調整是以年度做計算，學校每學年與廠商簽訂契約，期間原則不調整餐費，調價機制是透過問卷調查家長意願，並經各學校午餐供應委員會決議後調價。

徐巧芯指出，目前台北市公立高中以下學校共236所，其中217所有提供營養午餐，今年調漲學校66所佔33.3％，北市供應團膳的業者共有18家廠商營養午餐在家長自費部分，從106學年度迄今有150所學校調整，平均單次漲幅為6元，其中22所二次調整、更有4所有三次調漲的情況，其中8所永春高中、陽明高中、天母國小、天母國小、濱江實中、大安國中、育成高中、中正高中及麗山高中以每餐價格70元並列最高。

徐巧芯強調，據最新統計112學年度因應物價波動高達66所學校決議調漲，包括45所國小及21所國高中，為近年之最。調整的金額3至10元不等，平均漲7元，一年上課天數約200天，下年度等於家長多負擔1,400元，以112年度調漲過後平均營養午餐費62元來算，一年的餐費更是高達12,400元，這些費用顯得家長支付費用只會越來越高。

徐巧芯直言，教育局為讓學童吃得健康、更營養，特別補助三蔬一米有機食材外，應該加入經濟局勢的考量，如2008年的金融海嘯、2019年開始的新冠疫情，造成的通貨膨脹，予以建立機制，在一個時間段內的物價指數超過標準值，則採取滾動式的額外補助措施，減低台北市家長養育兒女的負擔。