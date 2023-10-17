台灣民主基金會17日舉辦「印太地區對抗資訊操弄工作坊」開幕典禮，美國在台協會處長孫曉雅也應邀致詞，特別說明假訊息介入選舉的問題；立法院長游錫堃也出席開幕典禮提到，大部分的民主國家均已體認到攜手合作、互相交流、共同研商打擊不實資訊策略方針的重要性。

游錫堃上午出席台灣民主基金會「2023年印太地區對抗資訊操弄工作坊」開幕典禮，現場貴賓包括美國在台協會處長孫曉雅、諾魯共和國凱法斯大使、聖露西亞路易斯大使、高英茂大使（我國前駐歐盟代表）、楊黃美幸大使（我國前無任所大使）、台灣民主基金會副執行長廖達琪及立法院顧問周雅淑等人共襄盛會。

游錫堃提到，台灣作為國際民主陣營的重要夥伴，站在印太地區對抗威權體制國家的最前線，是最可能被侵犯的目標之一，在座各位貴賓讓台灣感受到民主國家團結一致的決心與對台灣的相挺，意義重大。

游錫堃指出，台灣是亞洲重要的民主國家，人民非常珍惜得來不易的民主。但是威權體制國家卻利用台灣自由開放特點資訊滲透，境外勢力在台灣內部密集散播不實訊息，破壞社會秩序，滋事干擾政局，企圖影響台灣民主選舉結果。

游錫堃提到，依據瑞典哥德堡大學主導的V-Dem研究報告指出，台灣連續幾年來都是接收境外假訊息情況最嚴重的國家，遭受資訊操弄的威脅，除了台灣特別嚴重外，也是國際所有民主國家的日常課題；因此，大部分的民主國家均已體認到攜手合作、互相交流、共同研商打擊不實資訊策略方針的重要性。

游錫堃補充，台灣雖然假訊息泛濫嚴重，但是並沒有坐以待斃，社會上許多有志之士致力於事實查核，像是「台灣事實查核中心」每天研究過濾無數訊息，蒐集資料，檢視謠言的真偽；「Cofacts 真的假的」透過群眾協作及聊天機器人辦理事實查核；「美玉姨」也運用手機App LINE對訊息進行比對，提供相關查證內容給大眾參考。