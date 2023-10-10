今天是國慶日，立法院長游錫堃今出席中樞暨各界慶祝2023年國慶大會致詞表示，今年適逢台灣歷史上第一次依法成立的政治結社「台灣議會期成同盟會」成立100周年，這個100年前的政治結社，象徵著今天的台灣民主成就源遠流長，是全民歷經百年努力所累積的成果，並吟唱自己創作的詩句「淬鍊」。

游錫堃指出，今年國慶主題，我們特別採用「民主台灣･堅韌永續」與國人同胞共勉，也藉此表達堅韌的台灣人民，守護自由民主及捍衛國家主權的意志與決心。

他表示，台灣人民的堅韌，呈現在同島一命、高度自律的民主防疫上；此刻環顧四週，社交距離再也不能阻擋我們共聚一堂、相互擁抱，今天我們澎湃著熱血、昂揚著士氣，揮別長達3年的疫情，享受希望無窮的新生活，共同歡度國家的慶典，可喜可賀。

游錫堃說，台灣人民的堅韌，也展現在國際的認知中；根據英國《經濟學人》期刊網站，截至2022年底，台灣整體累計超額死亡率是世界第9低。過去3年更創下高達4.07％的平均經濟成長率。國際權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）甚至強調，台灣是「疫情期間經濟成長率高於疫情前預估的少數案例」。

游錫堃表示，根據美國「自由之家」(Freedom House)發表的《2023全球自由度》（Freedom in the World 2023）報告，全球整體自由連續17年倒退，被評鑑為民主退步的國家比進步的國家多。尤其這幾年，威權勢力不斷擴張、政治迫害的勢力鋪天蓋地，從香港反送中、阿富汗新政權、緬甸軍政府、俄羅斯入侵烏克蘭到近日哈瑪斯突襲攻擊以色列等，都是令人驚心動魄的例證。

游錫堃指出，在民主版圖衰退的趨勢中，三度政黨輪替後台灣全民的努力下，民主成果越來越受國際肯定。根據英國經濟學人資訊社（EIU）今年2月公布的2022民主指數（Democracy Index 2022）報告，台灣在167個國家和地區中排名第10，蟬聯亞洲第1。今年3月，美國「自由之家」發表的《2023全球自由度》報告，台灣名列完全自由國家，與德國並列第17名，在亞洲排名第2。台灣耀眼的民主表現，被CNN稱頌為「逆勢的亮點」、英國經濟學人智庫讚譽為「國際民主燈塔」。

游錫堃說，台灣的國際身分也越來越清晰，今年7月，美國眾議院通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），明白指出1971年的聯合國大會2758號決議，「並未處理台灣或其人民在聯合國或其他相關組織內的代表權問題」。此一法案反制了中共長期在國際上扭曲2758號決議案的劣行，以明確有力的國會立法，澄清歷史真相，對台灣國際地位提升極具意義。

游錫堃提到，國人同胞近年來一定深有感觸，因為見證到越來越多民主盟友與台灣站在一起。去年10月，美國國務卿布林肯訪問加拿大時指出，「台海區域的海上貿易占全球每日貿易總額的50％，多數手機晶片都是台灣製造，若台海爆發危機，對全世界都是壞事，因此必須維持台海安全」。由此可知，維護台海的安全，就是維護全球的和平穩定；確保印太安全，就是確保歐美的經濟利益和國際秩序。

游錫堃指出，守護台灣，已經不只是台灣人的使命，更是全球民主國家的共同願望。2021年，日本前首相安倍晉三率先提出「台灣有事就是日本有事」；今年4月18日，G7外長一致同意對抗中國在台海任何脅迫行動及企圖。

4月19日，韓國總統尹錫悅說，「台灣為全球議題，堅決反對武力改變現狀」；5月5日，菲律賓總統小馬可仕強調，「若台灣受攻擊，菲律賓基地將會有用處」；5月10日，日本首相岸田文雄說「台灣安全屬全球問題」。8月1日，法國總統馬克宏頒布「7年建軍法案」，率全球之先將捍衛台海自由航行權入法。

他表示，最近數年來，台灣這麼多優異表現，他以國慶大會主席身分，感謝2300萬同胞的努力、感謝所有國際友人對台灣的支持、也要感謝蔡英文總統與賴清德副總統的領導有方及其行政團隊的辛苦。藉此，也讓我們再度向第一線辛苦的防疫戰士及國軍警消致敬。

游錫堃說，過去3年半，立法院不分黨派的全體委員非常努力，除了積極制定法律、通過預算外，在國會外交方面，本屆也有不凡的成果，例如接待美國前眾議長裴洛西及邀請捷克參議長韋德齊、捷克眾議長艾達莫娃、瓜地馬拉總統賈邁岱等各國領袖蒞院演講。今年9月底止，在疫情肆虐下，立法院仍然接待了64個國家、262個訪團的2869位來賓。去年7月疫情趨緩之後，錫堃也5度偕同跨黨派委員出國訪問，在捷克、立陶宛、法國等3國，受到史無前例、等同邦交國規格接待。國會外交有成，必須感謝外交部、駐外使館及立法院全體委員的努力。

游錫堃表示，台灣之所以能獲得眾多國際民主友人支持，是因為我們崇尚自由民主普世價值，但是台灣今日的民主成就並非天上掉下來的，而是經過百年奮鬥而得的。

他表示，400年來政權遞嬗、物換星移，先賢血淚交織、不屈不撓，終於開創出今日國際高度肯定的民主台灣。但是自由民主必須用心呵護，美國第三任總統傑佛遜說，「自由之花必須經常用暴君與愛國者的鮮血澆灌」。

游錫堃指出，面對惡鄰中共的威脅，唯有備戰才能避戰，人民的防衛意志是最佳的國防，呼籲全國同胞發揮「民主台灣，堅韌永續」的精神，持續捍衛臺灣主權及自由民主，使後代子孫不用再流血流淚就能永遠在這片美麗土地上安身立命、享有幸福生活。