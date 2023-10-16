北藝大科技藝術館將在本周開幕，除推出新作《迴路花園》外，在今（16）日記者會上也宣布將和故宮、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作打造元宇宙，未來將拓展耕耘科技藝術領域。

科技藝術館開館節目《迴路花園》，由劇場導演王嘉明與新媒體藝術家張暉明聯手執導，匯集當代劇場、舞蹈、擊樂、新媒體藝術、科技技術等不同領域的創意人才參與製作。演出以五方為遊走動線，是一場跨領域沈浸遊走儀式的演出，以科藝館作為科技迴路的載體，打造參與者與建築對話的當代花園。

演出中觀眾將會分成四隊，由演員帶領從四個不同的路線，遊走於科藝館的各樓層，每位觀眾將有一個獨一無二的LED及聲響穿戴裝置，所經之處隨著劇情變化處處有驚喜，不但有演員的戲劇演出，還會搭配當代舞蹈和音樂，及最新的演算法、AI技術的新媒體裝置，經由各種不同元素鋪陳故事。

《迴路花園》將於10月21日至22日登場，由於觀眾採遊走式觀賞演出，每場只能容納約80人。除規劃四場正式售票演出外，《迴路花園》的演出裝置作品，將續留在科藝館展出，展期自11月11日至12月10日。