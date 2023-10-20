文化部長史哲今天在國家文化資產保存獎頒獎典禮表示，修復文化資產不僅為建構台灣國民文化認同的基礎、傳承文化資產的核心價值，更希望連結過去與未來，在面對AI當道的時代，「文化資產是最真實、真切的存在」。

文化部自2009年起設置「國家文化資產保存獎」，每3年辦理一次，今年已邁向第六屆，今天在文化部文化資產園區舉行頒獎儀式，文化部長史哲到場頒獎，並表達祝賀之意。得獎者為保存維護類－高雄市歷史建築「逍遙園」、保存貢獻類－李乾朗、保存傳承類－施至輝。

「維護文化資產是一場跟時間的賽跑！」史哲致詞時感謝得獎者對於保存文化資產的堅持，他表示，期盼在政府及民間的持續努力下，台灣能帶著最獨特、多元的文化基礎走向國際，建立起自身的文化自信。

李乾朗為建築史學者及古蹟專家，投入50餘年精力關注古蹟保存維護，全心投身古建築田野調查研究工作，至2022年為止已完成77項古蹟調查研究計畫，並出版108本相關著作。

李乾朗致詞表示，「我喜歡當古蹟的媒人」，他喜歡穿針引線，用說故事的方法說給大家聽，研究古蹟使得他的生命不再只是區區幾十年，將生命與浩瀚的歷史融合在一起。

主辦單位指出，施至輝是台灣國寶級粧佛藝師，擅長木雕造像及漆線盤纏，鑽研粧佛工藝迄今70餘年，傳承泉州派粧佛工藝，突破泉州派只傳家族不傳外姓的俗規作法，不遺餘力培育藝生，將自身經驗及技藝無私傳承，讓技藝得以延續。

主辦單位表示，高雄市歷史建築「逍遙園」興建於1939年，1940年開園，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞的台灣別館農莊，經多年閒置有多處傾頹，高雄市曾邀請多位日本匠師來台交流技術，傳授關鍵的傳統工法，經多年的調查、研究、施工等過程，修復工法嚴謹，可謂相關案件修復保存的典範。