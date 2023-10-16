民進黨不分區立委范雲指控，美國人權基金會執行長哈佛森今拜會立法院長游錫堃時透露，他第一次來台時，當時時任總統馬英九在他演講前特別叮嚀「盡量不要批評中國政府」。曾任總統府副秘書長的馬英九基金會執行長蕭旭岑今嚴正駁斥，強調絕非事實。他陪同馬英九接見過許多外賓，從未聽過馬英九有相關言論，用膝蓋想也知道，馬英九有可能對一個外賓講這種話嗎？

美國人權基金會創辦人兼執行長哈佛森（左一）（立委范雲國會辦公室提供）

蕭旭岑表示，跟家暴犯往來、不敢批評民進黨性平問題的雙標人范雲，還有任何公信力可言嗎？范雲堂堂立委，連查證都不查證，講一些連民進黨前輩都不好意思指控馬英九的話，她還好意思講話嗎？

蕭旭岑指出，即使是常批評馬英九的民進黨朋友，也了解馬英九的風格，恐怕也不會相信這樣的指控。而且如果真有如此失禮的外交待遇，哈佛森早就對外說了，民進黨當年在野時早就挖出來大加撻伐了，還輪得到現在才驚爆內幕？蕭旭岑強調，哈佛森所言絕非事實，應為不當造謠向馬前總統道歉。