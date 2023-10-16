南台灣最大時尚盛典「2023 KFA高雄時尚大賞」15日於高雄大港橋熱鬧展開，該活動是場前所未見的遊艇時裝秀，把伸展台搬到海上的創舉。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

南台灣最大時尚盛典「2023 KFA高雄時尚大賞」15日於高雄大港橋熱鬧展開，該活動是場前所未見的遊艇時裝秀，把伸展台搬到海上的創舉。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

南台灣最大時尚盛典「2023 KFA高雄時尚大賞」15日於高雄大港橋熱鬧展開，該活動是場前所未見的遊艇時裝秀，把伸展台搬到海上的創舉。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

南台灣最大時尚盛典「2023 KFA高雄時尚大賞」15日於高雄大港橋熱鬧展開，該活動是場前所未見的遊艇時裝秀，把伸展台搬到海上的創舉，讓大家看到高雄成為時尚之都的潛力，波光粼粼的港都台步，也完整呈現只有高雄才能成就的時尚地景。

遊艇時裝秀表演遊艇自光榮碼頭出發，繞行愛河灣至第三船渠，於大港橋前停留走秀，由模特兒搶先曝光高雄時尚大賞10組入圍決賽設計師作品，接著由台北時裝周品牌秀「＃DAMUR」演繹本季6套服飾，為高雄時尚大賞留下閃耀的經典時刻。

高市府副祕書長張家興表示，感謝亞果遊艇、台灣港務高雄港務分公司等單位協調配合，讓高雄發揮得天獨厚的港都特色，才能舉辦如此令人驚艷讚嘆的水上時裝秀，此次特別感謝文化部台北時裝周品牌秀踏出主場域，選在高雄亮相，期望南北時尚連線，將更多優秀設計人才推上國際舞台。

高市府青年局長張以理表示，除了競賽，時尚大賞也辦理「潮模訓練營」徵選模特兒，提供免費培訓課程，如本次遊艇時裝秀中精彩演繹作品的模特兒，過半數即來自潮模訓練營選拔培訓的學員，更有去年剛結訓，今年即獲選文化部台北時裝周開幕秀的優秀同學。