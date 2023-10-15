近日在各大社群、臉書及LINE群瘋傳桃園市警局警用機車車頭裝有最先進照相機錄影拍照開單，可以直機拍照開單，甚至5秒內就連開15台機車未禮讓行人罰單，駕駛將收6,000元紅單。桃園市交大獲悉後立刻駁斥，此則影片為斷章取義假訊息影片，經調查是民眾利用行車紀錄器拍攝影片向警方檢舉，根本是本末倒置，完全是錯誤訊息。

桃園市交大澄清，這則網路謠傳影片早已在網路上傳過多次，台中、台南、台北市等警局也都被惡整過，警方已陸續澄清多次，十分無奈。根據調查，該影片為民眾以行車記錄器檢舉後，進行後製剪輯，但影片中檢舉結果截圖，有註明是「民眾檢舉」，絕非傳言宣稱是警方舉發。

網瘋傳桃市警用機車「拍照開單一條龍」，警怒斥：網路謠言，是民眾進行後製後惡意行為。(桃園市交大提供)

桃市交大指出，根據網路照片中警用機車車頭上方為蜂鳴器、下方則為行車紀錄器，僅供警方一般行車紀錄使用。

桃市交大呼籲，過去網傳影片也曾被挪用錯稱為政府科技執法或警用機車錄影開單，且將「機車」未停讓行人的罰鍰1,200元錯植為6,000元，根本以訛傳訛，籲請民眾勿輕信網路謠言。