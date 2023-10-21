桃園市萬靈福德宮舉行一年一度酬神平安戲暨發放平安米活動，中壢警分局龍興派出所除了編排勤務協助進行交通管制及現場秩序維護外，更在現場進行反詐及交通安全宣導，期許民眾的財產及人身都平安。

中壢分局表示，萬靈福德宮位於八德、中壢及平鎮區交接處，平日香火鼎盛，除了是當地重要信仰中心，也成立社會福利慈善事業基金會，舉辦寒冬送暖關懷弱勢，推展公益不遺餘力，對警方的各項宣導也大力支持，現場更有資訊通信聯隊及憲兵205指揮部的國軍招募攤位，充分展現「軍警一家、警民一體」的精神，一起為人民的財產、人身安全貢獻。

中壢分局提到，交通安全的心法除了「慢行」、「讓行」之外，更重要的是「看見」，強調「你有沒有看見、你有沒有被看見」，提醒民眾一定要注意交通號誌及標線，夜間也要穿著亮色或有反光條的衣物，確保用路安全。更強調平時只要接獲可疑電話或訊息，切記「1聽」、「2掛」、「3查證」的口訣，而查證的方式就是撥打165反詐專線，24小時全天候為民眾服務。