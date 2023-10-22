蔡英文總統22日上午到新竹市普天宮，參加台灣寺廟金蘭會會員大會，她在對現場全國各大宮廟負責人致詞時表示，現在台灣社會流傳許多假消息，拜託大家若在廟口聽到可疑的、怪怪的訊息時，就要去查證，一起來防制假訊息，讓台灣更穩定祥和。

蔡英文總統今參加台灣寺廟金蘭會會員大會，包含民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨新竹市立委參選人林志潔，及多位民進黨新竹市議員全員到齊。蔡英文在致詞時說，金蘭會草創至今，為台灣社會貢獻許多，帶領各宮廟投入慈善工作，協助政府將資源延伸到需要幫助的地方。

蔡英文也說，台灣社會穩定發展，是因為宮廟文化，發揮穩定人心的作用，歐美常見的心理治療師，在台灣生意不太好，因為大家都到宮廟去，因為宮廟有調解人心的作用，同樣的，長照也是這樣，宮廟與政府攜手，把信眾照顧好，也是一項功德。

蔡英文提到，台灣宮廟眾多，除了是民眾信仰中心，更是大家聚在一起分享生活、討論公共事務的地方，她要拜託大家，台灣是民主社會，不能管制言論，所以台灣很多消息的流通，其實很快也很多樣，她要請大家注意有些流通的資訊是錯誤的，而且會誤導人。

所以蔡英文說，她要拜託大家，如果在廟口聽到可疑的、怪怪的訊息時，要去查證，一起來防制假訊息，如果能這點加以克服的話，不要造成社會的對立與紛擾。她也強調，這對台灣社會的穩定是很重要的，她要請大家遇到可疑消息，就要去查證，讓台灣更穩定祥和。

最後，蔡英文說，宮廟是重要的文化資產，希望各宮廟多舉辦活動，不僅可保佑國家，也能為台灣帶來觀光人潮，她說沒有一個政府能做到不出差錯、大家都沒有抱怨，但是她覺得政府就是盡力做，盼各宮廟持續提供政府寶貴建議與意見，讓政府做得更好，政策發揮更大的效應。