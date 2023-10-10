嘉義市長黃敏惠與參與民眾大跳「火肌舞」為升旗典禮熱力開場。（呂妍庭攝）

慶祝雙十國慶，嘉義市今接連在經國新城、精忠新城舉辦升旗典禮。（呂妍庭攝）

慶祝雙十國慶，嘉義市今接連在經國新城、精忠新城舉辦升旗典禮。（呂妍庭攝）

慶祝雙十國慶，嘉義市今接連在經國新城、精忠新城舉辦升旗典禮，歡慶特殊節日同時，為挑戰明年2024年「最多人進行高抬腿運動」金氏世界紀錄，嘉義市長黃敏惠與參與民眾大跳「火肌舞」為升旗典禮熱力開場，讓今年的升旗典禮充滿活力。

今一早經國新城社區的升旗典禮特別有朝氣，黃敏惠率市府團隊齊跳融合嘉義市風情與高抬腿動作的「火肌舞」熱力開場，並安排3組三代同堂家庭一同領唱國歌，象徵薪火相傳。至於精忠新城廣場也同樣舉辦「歡慶雙十升旗典禮暨全民國防教育宣導活動」，一大早即有許多市民朋友們等待升旗，現場除有小國旗發送，還有街頭藝人表演，有如嘉年華會般熱鬧。

黃敏惠表示，雙十節是中華民國的國慶，嘉義市每年國慶一早都會在經國新城、精忠新城舉辦升旗典禮，看到市民扶老攜幼，不分族群、世代同慶雙十，讓她深刻感受到慶祝的喜悅與愛國愛家的凝聚力，感念開國先烈的犧牲奉獻，也感謝所有榮民、榮眷努力奮鬥、戎馬一生，為國家奠定繁榮與安定。

黃敏惠說，看著國旗冉冉向上的喜悅，祝願國運昌隆，所有人齊心開創更加安定而富庶的未來，人人都能在和平安全的環境下更加幸福。市府表示，為慶祝光輝10月，特別在市區中山路2旁懸掛國旗，讓往來市區的民眾都看得到，一起感受國慶的喜慶氛圍，提升對國家的認同感。