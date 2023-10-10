雲林縣政府10日在縣府廣場舉辦「2023雲林雙十國慶齊步跑」，縣長張麗善（前右六）帶領眾人齊唱國歌為國家慶生。（張朝欣攝）

雲林縣政府慶祝雙十國慶，10日在縣府廣場舉辦「2023雲林雙十國慶齊步跑」，由「黃金戰士」陳致遠擔任活動代言人，現場舞台與周邊插滿國旗，上千人早上6點開跑，8點回到廣場參加升旗典禮，在雲林縣長張麗善帶領下，眾人齊唱國歌，用跑步與升旗為國家慶生。

雲林縣政府將於2025年承辦全國運動會，所以此次國慶升旗活動特別結合路跑，希望推廣雲林運動發展。9日路跑吸引上千人參與，不少家長帶著孩子一起跑步、參加升旗典禮，斗六市長林聖爵、縣議員李明哲、賴淑娞、陳乙辰等人也到場參與。

張麗善表示，國慶日看到青天白日滿地紅國旗升起，內心非常感動，過去學校每天有升旗典禮，可以經常看到升旗畫面，但現在要看到升旗畫面就有點困難，1年只有在國慶日、元旦等特定節日才可以看到。

張麗善說，中華民國是先人拋頭顱、灑熱血辛苦建立的，一路走來非常艱辛，現在大家才能過著富足安定的生活，所以我們要用感恩之心來迎接國慶，也希望台灣可以在世界屹立不搖、長治久安，國人在台灣寶島能夠安居樂業，這也是大家共同的目標。