兒童圖書室整修後，階梯教室更安全。（周麗蘭攝）

重新換裝兒童室色系變溫暖、照明更明亮、動線更加友善、書櫃也換新。（周麗蘭攝）

雲林縣文化觀光處的兒童圖書室去年有近4萬人次借書，從0歲到90歲都有，使用量頗大，12年前整修所作的設計已不符合當今使用，雲林縣府自籌112萬元加上教育部補助48萬元重新整修，採用暖色系、空間更明亮，讓小孩更愛上圖書館。

2011年雲林縣府文化處把一樓打造為一到六歲嬰幼兒圖書區、青少年閱讀區，目標是使小朋友進圖書館如在遊樂區自在。

時隔12年原本新穎的設計已稍嫌老舊，牆壁汙損、動線不佳，色調也需要更溫暖，縣府文觀處向教育部提案爭取補助獲48萬7000多元，縣府自籌經費112萬元把兒童室全部重新打造。

文觀處長陳璧君表示，重新換裝兒童室色系變溫暖、照明更明亮、動線更加友善、書櫃也換新，階梯教室更安全，小朋友享受的不只是閱讀樂趣，更是親情融合的天地。

文觀處指出，去年兒童圖書室借閱人數3萬8000多人，總計借閱32萬7410冊，0歲到90歲都會使用，每逢周末很多阿公帶著孫子借書，拉著行李箱來裝，一次30本，自己也借兒童圖書室內的金庸小說、推理小說來看。