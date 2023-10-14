中央研究院院區開放（Open House）參觀活動今（14）日正式開跑，打頭陣登場的「兒童科普日」吸引家庭同樂，即使偶有飄雨，逾70場科普活動仍場場爆滿，小朋友化身小小科學家，開箱實驗室、走讀生態、玩遊戲、讀繪本、彩繪地圖，在歡樂中探索中研知識迷宮，小朋友高呼「好好玩」。

中研院院長廖俊智表示，中研院深耕基礎研究，也積極善盡社會責任。院區開放活動邁入第26屆，今年結合「員工親子日」，首度加碼舉辦「兒童科普日」，院內研究單位和展覽館想方設法，以更故事性、遊戲化、親手體驗的方式，希望激盪兒童對人文及科學研究的想像，營造知識探索的氣氛，向下扎根科學教育。本次報名活動迴響熱烈，短短數日即全數額滿，登記人數超標7倍；隨到隨玩的活動現場也熱鬧滾滾、人潮不斷。

搭配「兒童科普日」，中研院生物多樣性研究中心推出「驚艷台灣生物多樣性」科普展，集結近300件動植物標本典藏，以植物、動物、海洋等主題展區，加上台灣北部水域生態系的「活體」生態缸，讓台灣富饒的生物多樣性躍然眼前。

兒童科普日活動多元，主要為學齡兒童設計，院內有許多小小孩和長輩攜家帶眷「陪玩」。分子生物研究所、生醫轉譯研究中心等都推出闖關遊戲，無論是找尋遺傳密碼、從老鼠實驗探知腦神經如何控制肢體，抑或解謎新藥開發流程、描繪夢想中的新生技公司等，搶答、畫畫剪紙、拼圖，一路破解任務歡呼前進。環境變遷研究中心的「綠島SDGs大冒險」桌遊，讓小小冒險家解鎖淨灘、植樹造林等任務，認識環保、氣候變遷和可持續發展的重要性。

開箱實驗室、動手做實驗，是讓小朋友見證科學原理，培養強大科學腦的絕佳路徑。物理所帶領小朋友製作液氮火箭；在暗室中運用鏡子和遮斷器，揭示光的應用在日常生活其實無處不在。基因體研究中心則開放質譜核心設施實驗室，見識肉眼看不見的分子如何量體重。在細胞與個體生物學研究所，有海膽、玉柱蟲、文昌魚等海洋無脊椎動物，還有卡牌觀察蛻變中的海蟲——沙蠶。

民族所博物館、胡適紀念館、嶺南美術館等五大展館同步開放參觀，歷史文物陳列館透過遊戲卡牌、九宮格拼圖機制、妲己秘笈等，帶民眾認識商王朝、甲骨文及國寶級文物。台史所特製大尺寸的〈台灣鳥瞰圖〉，從米、酒、豬的產區，到玉山、北投、日月潭等名勝，邀請親子協力「彩繪台灣」。政治所特聘研究員兼所長吳重禮更化身「吳爺爺」，深入淺出講解什麼是民主。法律所選讀《馬拉拉的魔法鉛筆》、社會所帶來《絕對不要搔老虎的癢》，透過繪本帶小朋友認識人權、同儕相處與自我保護。

中研院表示，院區就像是一個開放的大公園，藉由科普日推廣科學，也希望與社區鄰里分享同樂。除了院本部政風室等單位聯合舉辦廉政「神釣手」、「對對碰」等宣導活動，也邀請台北市政府消防局出動地震體驗車、消防灑水車，藉由趣味遊戲推廣廉政與防災的觀念；另外，中研郵局也設計兒童科普日紀念戳章，供小朋友蓋收藏郵戳。

為了呈現生命、數理、人文研究的不同樣貌，本院首辦「凝識：中央研究院研究影像展」，從史料考古、天文奇景、水下攝影到顯微鏡下的微觀世界，分享上百張研究影像，讓民眾認識研究樣貌與科學之美。（同步線上觀展：https://as-photography.sinica.edu.tw/）

「兒童科普日」圓滿落幕，10月21日「院區開放日」將接力登場，逾250場科普活動蓄勢待發，歡迎全國學生、社會大眾再度蒞臨中研院。