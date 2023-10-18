6個孩子的父親，今年與妻子離婚，並主張婚姻期間內養育的6名小孩都不是他的親生子女，而是妻子瞞著他調包別人的精子、或借用別人精子而受孕生下的，經親子鑑定6名孩子與這名「父親」血緣關係0％，但法官依《人工生殖法》、已逾3年除斥期，判決6名孩子仍視為「婚生子女」。

法官判決理由是，男子主張前2名子女是被欺 瞞用別人的精子，但已逾法定自孩子出生起算3年的除斥期，後面4名子女是經男子簽署同意書而誕生，基於人工生殖法有其公益性目的，不能因為離婚而有不同適用，因而6名子女仍視為男子的婚生子女，男子還是6名子女的「父親」。

判決書指出，這名「父親」與妻子於2017年結婚，今年調解離婚，結婚6年多生育6名孩子 ，男子稱述妻子騙他先將精子存起來，卻偷偷從國外買精子調換，經由人工受孕，而生下前2名孩子。

2名孩子愈長愈大後，他發現明顯不像自己，後來又做了2次人工受孕，也沒有用他的精子，但是為了挽回婚姻，他仍簽同意書。

這名「父親」認為自己已離婚，6名孩子既然非血緣親子，因而提訴否認與6名孩子的親子關係，經嘉義地方法院囑託成大醫院進行6名孩子與「父親」的親子鑑定，結果6人與「父親」的血緣關係為0％。全案可上訴。