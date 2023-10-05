新北市林口區公所將於12月23日上午6點，在林口區社區運動公園舉辦「2023 FUN林口聖誕路跑X親子定向探險活動」，網路報名從今（5）日中午12點開放，至11月23日晚間11時59分為止，若額滿將提前截止。

林口區長廖武輝表示，「2023 FUN林口聖誕路跑X 親子定向探險活動」是將路跑活動與聖誕節的歡樂節慶氛圍結合，並以「親子同樂」、「聖誕氛圍」和「在地特色」為主軸，希望為參與者帶來更多樂趣和親子互動，參賽組別特別規畫親子定向探險組，由親子兩人一組參賽，報名完賽可獲得專屬聖誕禮物袋及聖誕驚喜禮。

廖武輝說明，此次活動共分成5公里快樂組、10公里認真組，各組皆限額600名，報名費用分別為500元、700元，而親子定向探險組則限額400組，報名費900元，報名還可獲得FUN林口聖誕路跑專屬跑衣、聖誕麋鹿頭飾及聖誕元素二鐵襪等。

活動詳情請上網搜尋「2023 FUN林口聖誕路跑」、「iBodyGo就是愛動報名網」或林口區公所網站、「林口區公所-天空之城」臉書專頁，如有相關疑問歡迎撥打報名專線／賽事專線：02-26080599（周一至周五上班時間）或洽林口區公所(02)2603-3111分機614查詢。