國民黨新北市黨部掛起黨籍總統參選人侯友宜與11位新北市立委參選人的聯合競選看板，展現團結氣勢力拚總統及立委全上。（蔡亞樺攝）

國民黨新北市黨部掛起黨籍總統參選人侯友宜的競選看板、以及11位新北市立委參選人的聯合看板，展現團結氣勢。（蔡亞樺攝）

2024總統大選腳步逼近，國民黨總統參選人侯友宜近來聲勢持續看漲，新北市黨部外牆前（9）日悄悄懸掛起侯友宜的巨型競選看板，以及侯友宜與11位黨籍新北市立委參選人的聯合看板，格外醒目，這也是侯友宜第一個全國競選看板，象徵侯友宜整裝上陣從新北市出發，展現團結勝選氣勢。

侯友宜競選口號「守護台灣，安居樂業」也成為競選看板的主軸，國民黨前秘書長李乾龍表示，侯的新北市競選總部已經籌辦完成，黨部掛起5層樓高的巨幅競選看板，蓄勢待發、敲響戰鼓，侯友宜首場造勢活動也會從新北本命區開跑，接下來在全國各地全力衝刺，凝聚藍軍支持者，帶動選情

侯友宜首個縣市競選總部選定本命區的新北市板橋區的新北市黨部，總部正在如火如荼籌備中，侯友宜競選辦公室將於明日召開記者會宣告競選總部14日正式成立，並於板橋第一運動中心舉辦全國首場造勢大會，擔任侯的新北市競選總部主委、新北議長蔣根煌及擔任競選總幹事的李乾龍等人皆會出席。