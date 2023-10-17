為衝刺立委選情，民進黨總統參選人賴清德今晚首度替民進黨立委高嘉瑜站台，同屬泛綠陣營的對手、台灣基進立委參選人吳欣岱卻現身場外發送競選小物，搶先一步喊支持賴清德，現場火藥味十足。對此，高嘉瑜不滿指出，吳欣岱若真心支持賴清德就不該「背刺」，應讓泛綠陣營團結，而非著眼個人選舉造勢，最後只會讓國民黨贏、讓共產黨笑。

台北市港湖立委面臨「三角督」選戰，在地深根已久的國民黨前立委、台北市議員李彥秀此次捲土重來，同屬泛綠陣營的吳欣岱又堅選到底，讓尋求連任的高嘉瑜受到極大挑戰。今晚賴清德特地前往東湖福生宮拉抬高嘉瑜選情，現場200張椅子全數坐滿，人潮蔓延至廟宇旁公園，他喊話民進黨百分百支持高嘉瑜，盼支持者定要團結。

值得注意的是，吳欣岱今晚全程在福生宮旁守候，不只積極發送扇子、面紙等競選小物，並舉著「信賴台灣，真欣相岱」，宣示台灣基進「挺賴」立場，她受訪強調，到現場不是為了嗆聲，而是為了謝謝支持者和她一樣相挺賴清德。

面對對手叫陣，高嘉瑜在活動後受訪表示，支持賴清德很好，但是支持賴的作法，就是要讓綠營整合，讓港湖本土派能有一席關鍵力量，希望吳欣岱能了解，港湖若分裂就是保送國民黨，讓國民黨贏、讓共產黨笑。

高嘉瑜說，吳欣岱一直在港湖散播謠言，讓鄉親認為吳也是能支持的人，但賴清德今日前來助陣，就是用實際行動打破謠言，宣示民進黨、賴清德唯一支持就是她，盼湖好朋友團結一致讓國會過半，否則就是在背刺賴清德。她狠酸，「不要嘴巴說支持賴清德，但是卻用行動來破壞港湖團結，用行動背刺台灣，背刺賴清德。」

媒體問及，會不會覺得今天有點尷尬？高嘉瑜則說，一點都不會尷尬，反而可以讓吳欣岱看清楚自己從2010年以來的努力，才會有這麼多地方鄉親站出來支持，「這些不是住在高雄，想要『沾醬油』，靠著本土派名號就想佔便宜、拿選票的人可以理解的。」

至於是否會認為生日變得不快樂，高嘉瑜搖頭否認， 稱自己相當開心，因為首次有這麼多好朋友幫忙慶生，連賴清德都特別提到上次選立委時曾問及，「你以前選舉都只有這些人嗎？這麼少會當選嗎？」沒想到最後也當選了，顯見越是艱困之時，就有越多朋友願意犧牲寶貴時間，餓著肚子都願意相挺，這就是患難見真情。