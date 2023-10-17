2024選戰進入白熱化，外界也相當關注藍白陣營是否能合作在明年奪下執政權。一名網友就在Dcard論壇參照街訪，分析自己的看法，預言民進黨總統參選人賴清德此次得票率會大幅萎縮，與2020年總統蔡英文817萬票相比，將會下跌到只剩500萬票，至於在野如果沒有整合，「這人」會有較高機率可以打敗民進黨。

原po在各黨參選人得票率預測，是引用YouTube頻道《街頭有派對》在板橋中和做的新北100票民調，該民調在淺綠選區板橋，是於偏老年的傳統市場進行，在中間偏藍且年輕居多的中和，則於南山廣場進行，他強調，「過濾掉了中和的中老年人口，我認為這100票大概算是全台灣的指標了」。

考量到有其他人會認為上述分析方法不准，原po設定了一個公式，拿「該候選人的各年齡層投票數」÷「該年齡層投票總數」×「該年齡層占投票人口占比（參考2020年總統大選新北市的各年齡層人口總數）」；至於2024總投票人口算法，原po分別列舉了2018年地方選舉人口約1910萬人、2020年總統選舉人口約1931萬人、2022年因中間疫情除籍掉至1918萬人，簡略預估2024的選舉人口大約等於1918+（1931-1910）=1940萬人，投票率大概跟2012年的74.38%差不多。

原po推算數據，預測2024總統大選結果，賴清德可以拿到38.72%得票率、558萬7187票、民眾黨參選人柯文哲能拿到29.08%得票率、419萬6162票、國民黨參選人侯友宜則會有21.02%得票率、303萬3127票、鴻海創辦人郭台銘僅有11.18%得票率、159萬8813票。

針對上述分析結果，原po坦言是很粗暴地直接代入，當然不可能票數和得票率會相同，但和最終結果應該會滿接近的。

原po最後總結，雖然很多人被民調洗腦到認為賴清德得票率會破4成，但自己沒計算就知道不可能，他認為賴的得票率充其量就是與2000年的前總統陳水扁相當，不會更高，而若郭台銘沒有出現，柯文哲還真的有和賴一博的機會，但現在除非藍白合柯當正，否則賴還是非常穩的。