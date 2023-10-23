新北市議會第二審查會，今（23）日下午由財政局長陳榮貴就市府餘裕空間媒合活化作專案報告，報告中提出，市府目前現有的餘裕空間共81件，各機關需求227件，並針對市府公有建物管理、調配等各項作為說明，不過報告內容仍引起議員不滿，甚至原住民議員馬見不滿一直索取不到資料，當場飆罵：「你是封鎖我、排擠我還是歧視我？」

陳榮貴說明，目前市府閒置空間共81件，來源包含宿舍、辦公廳舍、活動中心、倉庫以及其等，以宿舍占75％為最大宗，不過初步評估，可供媒合調配的標的只有林口區立游泳池、三重自行車維修站、新莊演藝廳、板橋秘書處宿舍以及板橋環保局倉儲空間等5筆。

而各機關需求空間，根據財政局調查結果，包含辦公廳舍、社福設施、活動中心、儲藏空間、檔案空間以及其他等共227件，陳榮貴表示，根據供需資料庫，財政局會初步評估，有機會媒合的標的，將由財政局邀集相關機關實地會勘，了解建物現況、周遭環境以及交通動線等，再由需求機關評估是否爭取設置。

不過陳榮貴的專案報告仍然引起多名議員不滿，黃淑君認為位於精華地段的板橋新民街宿舍，長年以來在地方閒置很多年，卻沒有成功媒合活化，因此要求提供各機關需求的詳細列表。

馬見也要求提供相關資訊列表，並不滿表示，過去在議會已向財政局索取多次，但至今仍拿不到資料，連今天專案報告還是沒有做出詳細列表讓議員了解，讓他當場忍不住質疑陳榮貴：「你在封鎖我、排擠我還是歧視我？」陳乃瑜也表示，相關資料上個月就已經索取，至今仍然沒拿到；陳榮貴允諾明天提供。

李宇翔則認為，林口區立游泳池的主責機關到現在財政局還講不清楚，質疑陳榮貴一直在說謊；顏蔚慈認為，原本一直拿不到資料的林口區立游泳池會勘紀錄，最後證實是財政局主辦，提出需求的是社會局及教育局，但陳榮貴表示2個局處都因預算問題而作罷，可是到底是局處的何人說預算不足，都說不清楚。

另有其他議員提出建議與質疑，王威元說，市府很多受贈的公有資產公設比超過50％，「走廊大到可以打滾，室內空間卻小小的」，權狀空間都很大，結果大部分都是公設，要求市府檢討受贈不動產時要有一定的標準，才不會幫建商收公共設施，結果管理費「繳得不要不要的！」

許昭興則建議，除了新北市的資產，在新北境內還有很多如台北市或中央等其他單位的資產，例如永和就有很多這樣的他單位財產，財政局應該將這些財產列表，並研議跨單位或跨市協助活化。