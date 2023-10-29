陳男騎機車違規遇攔查，逃進社區地下停車場，最後仍遭員警逮補，身上還搜出海洛因移送法辦。（翻攝畫面）

新北市淡水警分局員警日前巡邏發現身穿清潔隊黃色制服的男子，騎車違規變換車道，上前攔查時，男子竟然加速逃逸，逃進社區大樓地下停車場，甚至推倒機車阻礙追捕，最後仍遭壓制逮捕，警方還在男子身上起獲一包毒品海洛因，經查是毒品通緝犯，訊後依毒品罪及毒品通緝解送歸案。

淡水警分局竹圍派出所員警高鉦凱、蔡明修10月21日晚間9時許巡邏時，在民權路上發現57歲陳姓男子穿著清潔隊制服，騎車任意變換車道，警方示意停車受檢，陳男拒檢直接加速逃逸，員警騎上警車鳴笛追去。陳男逃進社區地下停車場後，棄車逃跑，還沿路推倒停車場內機車，企圖阻礙追捕。

陳男才跑幾個轉角被員警撲倒制伏，被逮捕時還埋怨說，「我都穿這件衣服了，你們怎麼還抓我！」異想天開以為可以躲避員警查緝，警方查證身分還發現男子是士林地檢署發布的毒品通緝犯，訊後依毒品罪及毒品通緝解送士林地檢署。淡水警分局呼籲，民眾應遵守法紀，切勿心存僥倖觸法。