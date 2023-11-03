第一熱銷的「遠雄左岸Park One」在短短九個月內就成交13戶，平均每月都能成交一戶近億元的豪宅！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「遠雄左岸Park One」位於於新店溪畔，坐擁水岸景觀，同類型的大坪數水岸豪宅產品相對稀有，對於周遭板橋、永和或鄰近工業園區的中小企業主、高階經理人，以及在地高資產客群都相當具有吸引力。

若觀察熱門交易豪宅所處行政區，板橋區有3社區上榜居冠，其次則是有2社區入榜的新莊區居次。板橋區熱銷豪宅由「橋峰」、「源邸」與「謙岳」3個社區所包辦，總交易件數為12件，而新莊7件熱銷豪宅則分別是「中悅檀悅」及「遠雄九五」上榜。

陳金萍分析，板橋是新北市行政中心，尤以新板特區交通、商業、百貨、旅宿各項機能發達，早早有建商在板橋推出大坪數豪宅，也吸引更多建商跟進推案，使板橋尤其是新板特區豪宅社區雲集，而中央部會辦公室進駐新莊也帶動副都心的開發，使板橋、新莊成為新北市豪宅推案熱區。2023年十大熱銷豪宅之中，不少社區仍在銷售階段，顯見傳統豪宅交易熱區以外，不少豪宅買方已將目光聚焦往新興大坪數建案。