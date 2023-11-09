2023年11月9日新北市／立委蘇巧慧（後排左五）舉辦「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」說明會，目前工程正進行初步整地與圍籬作業，工程預計2025年完工。（蘇巧慧辦公室提供／劉瑋晴新北傳真）

鶯歌鳳鳴地區人口逐日增加，為提升該區面對汛期的排洪能力，立委蘇巧慧爭取中央前瞻基礎建設計畫，補助「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」總經費約6.1億元，工程於11月1日正式動工。今（9）日出席施工說明會，蘇巧慧表示，非常感謝中央政府大力補助，同時也提醒施工單位，務必作好空汙及污水處理，才能降低對鄰里的影響。

蘇巧慧指出，2016年5月時由於短時間強降雨，鶯桃路一帶大規模淹水，當時剛上任，便與在地里長積極尋找方法解決積淹水問題，經過團隊多次會勘，舉辦說明會，於2019年成功爭取中央「前瞻基礎建設計畫」，全額補助鳳鳴滯洪池興建工程，同時補助近8成東門溪整治工程費用，工程預計2025年完工。

蘇巧慧強調，目前工程正進行初步整地與圍籬作業，未來開挖工程進行後，預計將有12萬立方公尺的土方需要妥善處理。針對地方期待的滯洪池公園，提醒市府單位須做好橫向溝通，讓滯洪池興建工程與公園工程能夠無縫接軌，優化鳳鳴地區居住環境。

新北市府表示，已將相關交維評估提交送審，未來也會提前公告道路改道資訊，同時做好污水及空汙處理，此外，也會請工務局提前規劃滯洪池公園工程，待滯洪池工程完工後，將無縫接軌進行公園施作。