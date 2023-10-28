立場支持俄羅斯和反對援烏的荷蘭民主論壇黨（FVD）黨魁鮑德（Thierry Baudet）在本週四（26）晚上前往比利時根特大學（Ghent University）演講廳時遭到烏克蘭民眾用雨傘狠K腦袋，還用烏克蘭高喊反法西斯、反普丁的口號。攻擊者當場被警方逮補並帶走，隨後鮑德還是繼續原本的行程，進學校裡面演講。

Thierry Baudet, leader of the Dutch right-wing party Forum For Democracy, was attacked by a man wielding an umbrella as he arrived at Ghent University in Belgium to give a lecture.



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綜合美國媒體《政客》（Politico）和比利時媒體《VRT》27日報導，鮑德為荷蘭民主論壇黨黨魁也是議會領袖（Parliamentary Leader），比利時政治家德温特（Filip Dewinter）在社群媒體上發布的影片中，一名男子向鮑德發動襲擊，用傘猛擊了下去。德温特表示，這一起事件是比利時維安的「恥辱」。

這名男子高呼反法西斯口號，隨後被警方帶走。來自不同政治派別的荷蘭政治人物都譴責了這一次襲擊行為。前歐盟綠色新政主管蒂默曼斯（Frans Timmermans）在11月的荷蘭選舉中代表社會主義和綠色聯盟參選，他在X社交平台上寫道：「鮑德今晚發生的事情完全不可接受。暴力行為絕不應被容忍。言論自由必須受到保護，加害人必須受到起訴。希望鮑德一切安好。」

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在社群媒體上表示：「鮑德今晚在根特遭遇的事情完全不可接受。對待你不同意見的政治家，應該用言論，絕對不能用暴力。」

儘管遭受襲擊，鮑德還是在根特大學發表了演講，但他告訴荷蘭廣播公司，他的頭上有「腫了一大包」。