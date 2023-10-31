排名前5名和其2023年人均GDP+PPP估值分別是：新加坡157,354美元、盧森堡大公國142,490美元、卡達124,834美元、愛爾蘭共和國124,596美元、阿拉伯聯合大公國88,221美元。

第6到第10名分別為瑞士87,963美元、挪威82,655美元、美國80,035美元、聖馬利諾共和國（San Marino）78,926 美元、汶萊75,583美元。

第11到第20名分別為丹麥73,386美元、台灣73,344美元、荷蘭72,973美元、冰島69,779美元、奧地利69,502美元、安道爾（Andorra）68,998美元、德國66,132美元、瑞典65,842美元、比利時65,501美元和澳洲65,366美元。

報告中指出，雖然台灣沒有被承認為獨立國家，但仍是一個經濟強權（economic power），在全球消費性電子供應鏈中扮演至關重要的角色，是全球最大晶片代工廠台積電和其他重要電子公司總部的所在地。