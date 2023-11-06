美光科技6日宣布台中四廠正式落成啟用，這棟具指標性的建築將進一步推動台灣先進DRAM製程技術的開發和量產。美光台中四廠將整合先進探測與封裝測試功能，以量產HBM3E及其他產品，從而滿足人工智慧、資料中心、邊緣運算及雲端等各類應用日益成長的需求。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示：「美光台中四廠的啟用充分展現美光的技術領先地位、卓越營運成果以及滿足全球客戶需求的長期承諾。美光致力於推動台灣的發展，我們於在地營運的投資將在未來十年內創造數百個新的工作機會，並為周邊生態系創造上千個工作需求，為社會帶來長遠的正面影響。」

繼美光宣布於中國大陸和印度擴大後段封測製程後，台中四廠的落成啟用進一步強化了美光遍布於台灣、中國大陸、新加坡和馬來西亞的全球封裝與測試網絡。台中四廠除了加速推動美光部署領先 DRAM 技術外，對於日本及台灣擴大 1-beta 製程、HBM3E 產能，以及未來 2025 年採用 EUV 技術量產 1-gamma 製程都發揮了關鍵作用。由此新廠的啟用充分展現美光提升製造能力並培育高階技術人才的決心。

美光前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉強調：「身為台灣最大的外商投資者及名列前茅的雇主品牌，美光引以為榮。感謝近三十年來經濟部、本地供應鏈合作夥伴及客戶與我們通力合作。台灣美光致力於推動頂尖技術，維持永續營運、壯大人才培育與回饋社區，期待能為半導體生態系帶來更多助益。」

台灣美光近期獲得卓越職場研究機構（Great Place to Work，GPTW）肯定，入選「2023 年台灣最佳職場」，同時也榮獲《天下雜誌》天下永續公民獎。台灣美光超過一萬名員工於高量產 DRAM 製造的齊心努力，奠定了公司雄踞記憶體市場的領先地位。