睽違多時，國際帕格尼尼小提琴大賽第一名得主、小提琴家寧峰再度來台演出。（李欣恬攝）

國際帕格尼尼小提琴大賽第一名得主、小提琴家寧峰日前在台北舉辦獨奏會，在一連演奏巴哈、伊薩伊等人作品後，下半場他一口氣挑戰演奏選自帕格尼尼超技之作《24首隨想曲》裡的12首作品，又加上兩首安可曲，觀眾皆被他的耐力、爆發力及絕佳的演奏技巧感受，演出完畢後，全場觀眾激動地起立鼓掌。

寧峰表示，過去曾多次來台演出，但是以全場都是無伴奏曲目演出的形式較少，他很高興這次在台北國家演奏廳，能純粹地呈現小提琴無伴奏曲目。

寧峰表示，帕格尼尼本身也是一位小提琴家，而他的音樂在他所屬的年代，也啟發了不少音樂家，包括李斯特、舒曼，都受到帕格尼尼的音樂影響。

此外，寧峰過去也在音樂會演出全本帕格尼尼《24首隨想曲》，並將其錄製成唱片，這次音樂會則是精選12首，寧峰表示，「我曾攀登過技巧的頂峰，知道技巧永遠是為音樂服務的，隨著年齡的增長，我將慢慢往技巧之外的作品去推進，我也將這套曲目完整演奏整場3到4次了，這個攀登技巧頂峰的任務就交給年輕一代的演奏家去完成。」

完成獨奏會，緊接著在本周，寧峰也將和台灣絃樂團同台，演奏多首經典作，獨奏演出將於11月12日於高雄衛武營音樂廳、15日和台絃到台北國家音樂廳登場。